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Производитель Libresse русифицировал название бренда

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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Бренд Libresse сменил свое название на русифицированный вариант «Либресс». Об этом 25 июля сообщила пресс-служба производителя товаров личной гигиены.

«Наш бренд меняет название на русифицированный вариант «Либресс». Встречайте обновленный «Либресс» на полках магазинов. <...> Состав и технологии производства не изменились», — говорится в сообщении пресс-службы во «ВКонтакте».

При этом в компании «Эволюция комфорта» («ЭвоКом»), производитель брендов Zewa, Libresse и других, рассказали «РИА Новости» о том, что последний должен быть русифицирован в 2024-м, согласно условиям сделки. Первые отгрузки продуктов c новым названием начались еще в мае этого года, полный переход произойдет по мере продаж складских запасов. Отмечается, что товары Zewa останутся под прежним названием.

Агентство также уточняет, что еще в июне компания «ЭвоКом» сменила свое название в рамках ребрендинга, прежде она называлась Essity.

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Ранее, 17 июля, Essity сообщила, что продала свой бизнес в России, сумма сделки составила около 10 млрд рублей. Бизнес приобрело ООО «Новые технологии», основным владельцем которого выступает Игорь Шилов. Шведская компания начала выход из российского бизнеса в апреле 2022 года. За это время ее активы в стране обесценились на сумму «около 1,7 млрд шведских крон».

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

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