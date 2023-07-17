Производитель Zewa и Libresse продал бизнес в России за 10 млрд рублей

Шведская компания Essity, занимающаяся производством средств личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, продала свой бизнес в России, сумма сделки составила около 1,2 млрд шведских крон (10 млрд рублей — Ред.). Об этом 17 июля говорится в сообщении на сайте компании.

«Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса», — отметил президент и главный исполнительный директор Essity говорит Магнус Грот.

Бизнес приобрело ООО «Новые технологии», основным владельцем которого выступает Игорь Шилов.

Компания из Швеции начала выход из российского бизнеса в апреле 2022 года. За это время ее активы в стране обесценились на сумму «около 1,7 млрд шведских крон» (около 15 млрд рублей. — Ред.).

Как напоминает «Газета.Ru», 10 июня Essity заявила о прекращении деятельности на территории РФ и продаже бизнеса в России. В компании отметили, что сделка уже подписана с покупателями.

Компания также уточнила, что в 2022 году продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема ее продаж.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.