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Компания-владелец Zewa, Libresse и Libero продаст свой бизнес в России

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Шведская компания Essity, занимающаяся производством средств личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, объявила о продаже своего бизнеса в России. Соответствующее заявление было опубликовано в субботу, 10 июня, на сайте компании.

«Essity заключила соглашение с покупателем, российские власти одобрили сделку. Ожидается, что сделка будет завершена во II квартале 2023 года», — сказано в заявлении компании.

Essity также уточняет, что ее уход с российского рынка начался еще в апреле 2022 года, при этом активы компании в России за прошлый год были обесценены примерно на 1,7 млрд шведских крон (примерно $157 млн. — Ред.)

Компания также уточнила, что в 2022 году продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема ее продаж. При этом компания не ожидает существенного изменения в финансовых показателях после ухода из России.

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Essity объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 года из-за ухудшений условий ведения бизнеса в стране. Однако позднее в тот день пресс-служба компании сообщила, что продукция Essity продолжит продаваться в России.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

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