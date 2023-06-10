Компания-владелец Zewa, Libresse и Libero продаст свой бизнес в России

Шведская компания Essity, занимающаяся производством средств личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, объявила о продаже своего бизнеса в России. Соответствующее заявление было опубликовано в субботу, 10 июня, на сайте компании.

«Essity заключила соглашение с покупателем, российские власти одобрили сделку. Ожидается, что сделка будет завершена во II квартале 2023 года», — сказано в заявлении компании.

Essity также уточняет, что ее уход с российского рынка начался еще в апреле 2022 года, при этом активы компании в России за прошлый год были обесценены примерно на 1,7 млрд шведских крон (примерно $157 млн. — Ред.)

Компания также уточнила, что в 2022 году продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема ее продаж. При этом компания не ожидает существенного изменения в финансовых показателях после ухода из России.

Essity объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 года из-за ухудшений условий ведения бизнеса в стране. Однако позднее в тот день пресс-служба компании сообщила, что продукция Essity продолжит продаваться в России.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.