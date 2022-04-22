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Владелец Zewa, Libresse и Libero продолжит продажи продукции в России

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Владеющая Zewa, Libresse и Libero компания Essity, объявившая ранее в этот день об уходе с российского рынка, продолжает продажи продукции в России и не рассматривает параллельный импорт. Об этом 22 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Наши 1300 российских сотрудников будут продолжать работать и получать заработную плату до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение», — говорится в публикации.

Фабрики компании также продолжают работу в обычном режиме.

Ранее в этот день Essity объявила об уходе с российского рынка из-за того, что условия ведения бизнеса в РФ для нее ухудшились. В 2021 году объем продаж компании в России составил около 2,8 млрд крон (около $29,5 млн), что соответствует примерно 2% от общего объема того года. Essity производит туалетную бумагу, средства женской гигиены, бумажные полотенца, носовые платки, салфетки, маски для лица, мыло, лосьоны, антисептические гели для рук.

Директор по развитию производителя бумаги-основы и изделий санитарно-гигиенического назначения в России ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ) Александр Каган подчеркнул, что СЕО Essity Магнус Грот заявил только о подготовке к выходу с российского рынка. Он отметил, что в любом случае стоит подождать какое-то время, пока не появится более определенная информация.

Ранее в этот же день главный технолог одного из крупнейших производителей туалетной бумаги, Сясьского бумажно-целлюлозного комбината, Денис Головчанский заявил «Газете.Ru», что из-за жесткой конкуренции между производителями российским компаниям будет легче после ухода Zewa с рынка. Он выразил надежду, что дефицита продукции не будет.

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