СМИ указали на причастность Залужного к попытке угона самолета ВС РФ

Экс-командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, пытавшийся угнать в 2022 году самолет Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), не признает своей вины, а на допросах заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом RT сообщает в четверг, 25 июля, со ссылкой на протокол его допроса.

Согласно ему, именно Валерий Залужный, являвшийся на тот момент главкомом ВСУ, подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая занималась спецоперацией, сообщается на сайте aif.ru.

В ее состав вошли три офицера ССО ВСУ, офицер воздушного командования «Центр» ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко.

Согласно показаниям Червинского, в рабочей группе не было старшего, «каждый должен был действовать на своем направлении по общему замыслу». Так, его привлек к работе старый знакомый из СБУ Сергей Гавриленко, который заявил, что на спецоперацию нужны деньги, чтобы завербовать в России перебежчика. По его словам, СБУ якобы деньги на эти нужды не выделила. Червинский за всё время перевел около $6–8 тыс. на электронный кошелек, который ему дал Гавриленко.

Позже Червинский, по его показаниям, участвовал почти в каждом этапе спецоперации.

Украинские власти обвиняют в несостоявшейся попытке угнать российский Су-34 Червинского. Против него возбудили уголовное дело. ВСУ и СБУ заявили, что операция проводилась без их согласия, пишет РИАМО.

Червинский не признал свою вину, а на допросах заявил, что операция по захвату российского самолета контролировалась на высшем уровне и руководители обоих ведомств были осведомлены о происходящем. Согласно протоколу его допроса, именно командующий ВСУ Валерий Залужный издал указ о формировании рабочей группы, которая занималась этой операцией.

17 июля 2024 года Червинского выпустили из СИЗО под залог, сообщает 360.ru.

В 2022 году Червинский пытался завербовать российского летчика для угона самолета. В результате ВС РФ узнали о размещении украинских военных и техники на аэродроме Канатово в Кировоградской области, передает НСН. По объекту был нанесен удар. ВСУ потеряли два истребителя, 17 военнослужащих получили ранения.