Экс-командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского, пытавшегося угнать в 2022 году самолет Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), выпустили из СИЗО. Об этом сообщил 17 июля издание «Общественное».

«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — проинформировали в Telegram-канале.

Уточняется, что экс-командира ВСУ выпустили под залог.

В 2022 году Червинский пытался завербовать российского летчика для угона самолета. В результате ВС РФ узнали о размещении украинских военных и техники на аэродроме Канатово в Кировоградской области. По объекту был нанесен удар. ВСУ потеряли два истребителя, 17 военнослужащих получили ранения, сообщили «Общественное».

В ноябре 2023 года газета The Washington Post (WP) сообщила, что Червинский являлся координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). По словам источников из числа официальных лиц Украины и Европы, знакомых с деталями произошедшего, он управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала судно и использовала глубоководное оборудование для установки взрывных устройств.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.