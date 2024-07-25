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Боевика «Аль-Каиды» задержали в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские в Москве 24 июля случайно задержали боевика группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России). Им оказался уроженец Азербайджана. Об этом 25 июля сообщил источник «Известий».

По информации источника, мужчина воевал в Сирии с 2012 по 2013 год. Сейчас его содержат в СИЗО, а вскоре выдадут азербайджанской стороне.

Ранее в российской столице задержали его родственника — Бейлера Балабейли, участника другого незаконного вооруженного формирования, «Джунду аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).

В суде Балабейли всё отрицал, уверяя, что ездил в Турцию работать на стройке, а в Сирии никогда не был, сообщили азербайджанское СМИ.

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Ранее, 22 июля, в Москве задержали двух организаторов нелегальной миграции. Было установлено, что подозреваемые соучастники не позднее 1 сентября 2023 года заселили иностранцев, незаконно прибывавших на территорию РФ, более чем в 150 квартир, собственники которых скончались.

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