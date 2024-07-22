В Москве задержали двух организаторов нелегальной миграции

Следователи в Москве пресекли деятельность участников преступной группы, которых подозревают в организации условий незаконной миграции с целью личного обогащения. Об этом 22 июля сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице.

Было установлено, что подозреваемые соучастники не позднее 1 сентября 2023 года заселили иностранцев, незаконно прибывавших на территорию РФ, в более чем 150 квартир, собственники которых скончались.

«Задержаны организатор и участник преступной группы. <…> Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»)», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Следователи столичного СК провели обыски в жилище подозреваемых. В ходе них была обнаружена и изъята документация, доказывающая причастность фигурантов к преступлениям. В ближайшее время им предъявят обвинение. Остальных участников группировки продолжают разыскивать.

До этого, 28 июня, сообщалось, что в Крыму пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию региона, были возбуждены уголовные дела. Двое жителей полуострова искали женщин, которые за денежное вознаграждение были готовы вступить в фиктивный брак с гражданами иностранных государств.

27 июня глава СК России Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменений в миграционной политике страны. Он призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции. Он также отметил, что для подъема экономики РФ необходимо всего 400 тыс. человек, а Москва завезла больше 1 млн мигрантов за четыре месяца 2024 года.