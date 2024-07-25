Опрос выявил количество живущих впроголодь украинцев

Треть жителей Украины может позволить себе купить продукты, а на одежду им уже не хватает денег, при этом 9% украинцев не хватает средств даже на продовольствие. Это следует из опроса, проведенного социологами Центра Разумкова, опубликованного 25 июля.

В ходе опроса респондентам представили несколько утверждений и спросили, какое наиболее подходит финансовому состоянию их семьи.

Чуть более 32% украинцев выбрали ответ «на еду хватает, но покупать одежду уже трудно». При этом 48% выбрали вариант «хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого, например бытовой техники, приходится откладывать».

Денег даже на продукты питания не хватает 9% украинцев. При этом чуть более 1% опрошенных заявили, что могут купить себе всё, что хотят.

Уточняется, что доход большинства (65,8%) украинских семей не превышает 18 тыс. гривен (меньше 38 тыс. рублей), а 29,5% семей могут заработать до 8 тыс. гривен (меньше 17 тыс. рублей) в месяц.

Опрос проводился с 20 по 28 июня, на вопросы социологов ответили 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.

В конце июня директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил, что каждой украинской семье необходимо приобрести энергетическое оборудование на сумму $3–4 тыс. Эти расходы нужны, чтобы не замерзнуть зимой в отсутствие отопления.