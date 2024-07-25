Минтруд рассказал о графике праздников в 2025 году

На майских праздниках в 2025 году россияне будут отдыхать в общей сложности восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, длительность новогодних праздников составит 11 дней. Об этом «Известиям» сообщили в четверг, 25 июля, в пресс-службе Минтруда.

Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, утверждается правительством ежегодно. Такая мера позволяет оптимально использовать эти дни, продлевая некоторые праздники.

Что касается новогодних праздников, выходные продлятся с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года, указали в ведомстве. Кроме того, предусмотрены праздничные выходные с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 12 по 15 июня, со 2 по 4 ноября.

Ранее, 21 июля, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям», где россияне собираются проводить зимние каникулы. Лидирует по заказам Таиланд (его доля 25,6%), следом за ним идут Россия (25,3%) и Вьетнам (6,7%).