Стало известно, где россияне планируют провести новогодние каникулы

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные и авиабронирования, которые его клиенты уже оформляют на новогодние праздники, и 21 июля рассказал «Известиям», где россияне собираются проводить зимние каникулы. Лидирует по заказам Таиланд (его доля 25,6%), следом за ним идут Россия (25,3%) и Вьетнам (6,7%).

Так, туристы, которые заранее планируют праздники, проведут их в Азии. Больше всего авиабронирований, а именно 17,1%, приходится на Пхукет. Второе место занял Бангкок с долей 16,9%, а третье — Хошимин (9,0%). Кроме того, многие путешественники отправятся в Манилу (4,8%) и Денпасар (4,4%).

В России наиболее популярное направление для ранней покупки авиабилетов — Москва (доля столицы составила 16,0%). В топ-5 также вошли Сочи (14,8%), Калининград (13,6%), Минеральные Воды (9,5%) и Санкт-Петербург (8,9%).

По ранним отельным бронированиям на новогодние каникулы также прослеживается популярность Азии: 13,9% путешественников уже запланировали отдых на Пхукете, 6,2% отправятся в Паттайю, а 3,3% — в Сингапур. Помимо этого, традиционно популярны у россиян Стамбул (3,2%) и Дубай (3,1%).

Среди российских городов первое место у Москвы: уже забронировали номер в одном из столичных отелей 24,9% туристов, привыкших заботиться о поездках заранее. На втором месте оказался Сочи с долей 17,1%, а замыкает тройку Эсто-Садок (13,1%). В топ также попали Санкт-Петербург (10,7%) и Пятигорск (3,9%).

В конце июня эксперты «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.