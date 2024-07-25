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FT сообщила об отсутствии поддержки от ЕС Словакии и Венгрии по транзиту нефти

FT: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию по вопросу транзита нефти через Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Евросоюз (ЕС) не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе, связанным с перекрытием Украиной транзита нефти из РФ. Об этом 25 июля сообщила газета Financial Times.

«В ходе встречи <...> 11 стран вмешались, чтобы поддержать <...> взгляд (Еврокомиссии), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы», — говорится в публикации.

Накануне глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток назвал прекращение транзита российской нефти через свою территорию намеренным шантажом Словакии и Венгрии. Политик подчеркнул, что такое решение со стороны Киева было неприемлемым.

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В тот день президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна предпримет ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти «Лукойла». По словам Пеллегрини, действия Украины являются неприятным вмешательством в политику двух стран. Он подчеркнул, что такой шаг может навредить коммерческим и снабженческим отношениям Киева и Братиславы.

23 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не одобрит выделение €6,5 млрд из Фонда мира странам Евросоюза на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. 22 июля Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с остановкой транзита нефти из РФ Украиной. Сийярто пояснил, что на выполнение запроса у ЕК есть три дня, после чего его передадут в суд.

Ранее, 19 июля, Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения.

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