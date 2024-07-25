На Олимпиаде в Париже освистали гимн Израиля

Гимн Израиля освистали перед матчем футбольной команды на Олимпийских играх в Париже. Об этом 25 июля сообщила газета I.

Это произошло на стадионе «Парк де Пренс» перед игрой с командой Мали, страной, где большинство жителей — мусульмане. По всему стадиону были развешаны десятки палестинских флагов.

За пределами арены 13 болельщиков вышли в футболках с надписью «свободная Палестина». Французским полицейским пришлось брать ситуацию под контроль.

По информации издания, 22 июля Палестинский олимпийский комитет направил главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху письмо с просьбой отстранить Израиль от участия в Олимпиаде.

«Около 400 палестинских спортсменов были убиты, а разрушение спортивных сооружений усугубляет положение спортсменов, которые и без того находятся под жесткими ограничениями», — говорится в письме.

Ранее, 24 июля, палестинское молодежное движение выпустило множество насекомых, включая личинок и сверчков, в вашингтонском отеле «Уотергейт», где остановилась часть израильской делегации.

Пропалестинские выступления и акции регулярно проходят по всему миру. Люди выступают за прекращение огня Израилем, призывают остановить геноцид и разрешить палестино-израильский конфликт. Нередко такие акции жестко подавляются полицией. Так, 13 июля в Берлине прошла пропалестинская демонстрация, в которой участвовали около 600 человек. Как сообщило агентство DPA, к вечеру полиция начала разгонять людей, в результате чего восемь активистов пострадали.