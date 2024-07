Во время разгона пропалестинской акции в Берлине пострадали восемь человек

В Берлине прошла пропалестинская демонстрация, в которой участвовали около 600 человек. К вечеру полиция начала разгонять людей, в результате чего восемь активистов пострадали, сообщило 13 июля агентство DPA.

«Демонстрация началась во второй половине дня в Штеглице и двинулась в направлении Инсбрукской площади. По данным полиции, во второй половине дня в ней приняли участие около 600 человек. По данным пожарной службы, пятеро раненых были доставлены в больницы, но их ранения незначительны — в основном это ссадины и небольшие кровотечения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии», — сказано в материале агентства.

Демонстрация проходила под девизом «Остановите геноцид в Газе». Помимо палестинских флагов, участники шествия держали в руках плакаты с надписью «Свободу Палестине от израильской оккупации».

Пропалестинские выступления и акции регулярно проходят по всему миру. Люди выступают за прекращение огня Израилем, призывают остановить геноцид и разрешить палестино-израильский конфликт. Нередко такие акции жестко подавляются полицией.

31 мая, к примеру, пропалестинские активисты устроили демонстрацию в Бруклинском музее в Нью-Йорке. В музее заявили, что ряд экспонатов были повреждены, поэтому экспозицию закрыли раньше времени, чтобы сохранить артефакты. Участники акции протеста, сумевшие проникнуть на второй этаж здания, бросали мусор в прибывших правоохранителей.

24 мая сторонники Палестины прервали выступление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля на конференции The State of the Union во Флоренции криками «позор». Находившиеся в зале активисты с флагом Палестины скандировали: «Спасите Палестину, спасите население Рафаха». Они также обвинили ЕС в бездействии в отношении палестино-израильского конфликта. Участники конференции выслушали демонстрантов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.