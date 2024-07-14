Реклама
Прямой эфир
Мир
Замглавы Госдепа США Зея заявила о намерении укрепить сотрудничество с Арменией
Мир
В США уличили Зеленского в подрыве «великой битвы» Запада за демократию на Украине
Мир
Трамп подтвердил, что стрелявший на его митинге убит
Армия
Корабли России и Китая провели учебные стрельбы на тренировке в Филиппинском море
Мир
Премьер Грузии заявил о реалистичности членства страны в ЕС к 2030 году
Общество
Синоптики предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в Москве 14 июля
Мир
В результате стрельбы на митинге Трампа погиб зритель и были ранены еще двое
Мир
Во время разгона пропалестинской акции в Берлине пострадали восемь человек
Общество
Следователи назвали возможную причину конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге
Мир
В СМИ сообщили об одном погибшем при стрельбе на митинге Трампа
Мир
СМИ узнали об отказе всех бельгийских городов принимать матч с Израилем
Мир
Первый губернатор-демократ предложил Байдену покинуть президентскую гонку
Армия
Рядовой Задворных незаметно подобрался и разгромил огневую точку ВСУ
Мир
Спикер палаты представителей конгресса США призвал осудить нападение на Трампа
Армия
Саперы рассказали о плотном минировании ВСУ территорий при отступлении в зоне СВО
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Спорт
ФК «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России
Сюжет:

Во время разгона пропалестинской акции в Берлине пострадали восемь человек

0
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Берлине прошла пропалестинская демонстрация, в которой участвовали около 600 человек. К вечеру полиция начала разгонять людей, в результате чего восемь активистов пострадали, сообщило 13 июля агентство DPA.

«Демонстрация началась во второй половине дня в Штеглице и двинулась в направлении Инсбрукской площади. По данным полиции, во второй половине дня в ней приняли участие около 600 человек. По данным пожарной службы, пятеро раненых были доставлены в больницы, но их ранения незначительны — в основном это ссадины и небольшие кровотечения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии», — сказано в материале агентства.

Демонстрация проходила под девизом «Остановите геноцид в Газе». Помимо палестинских флагов, участники шествия держали в руках плакаты с надписью «Свободу Палестине от израильской оккупации».

Бой мешками: кто оплачивает студенческие протесты в США
Стороны обвиняют друг друга в политической ангажированности

Пропалестинские выступления и акции регулярно проходят по всему миру. Люди выступают за прекращение огня Израилем, призывают остановить геноцид и разрешить палестино-израильский конфликт. Нередко такие акции жестко подавляются полицией.

31 мая, к примеру, пропалестинские активисты устроили демонстрацию в Бруклинском музее в Нью-Йорке. В музее заявили, что ряд экспонатов были повреждены, поэтому экспозицию закрыли раньше времени, чтобы сохранить артефакты. Участники акции протеста, сумевшие проникнуть на второй этаж здания, бросали мусор в прибывших правоохранителей.

24 мая сторонники Палестины прервали выступление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля на конференции The State of the Union во Флоренции криками «позор». Находившиеся в зале активисты с флагом Палестины скандировали: «Спасите Палестину, спасите население Рафаха». Они также обвинили ЕС в бездействии в отношении палестино-израильского конфликта. Участники конференции выслушали демонстрантов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024