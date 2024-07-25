Прибывших на Олимпиаду спортсменов из Палестины встретили флагами и цветами
Делегацию палестинских спортсменов, прибывших 25 июля для участия в летней Олимпиаде, встретили в аэропорту Парижа.
В руках десятков встречающих были букеты цветов и флаги Палестины.
Одна из встречавших палестинских спортсменов пояснила, что приехала для приветствия команды.
«Мы не поддерживаем геноцид, который с ними происходит, мы поддерживаем их и надеемся, что они смогут жить в мире», — сказала она корреспонденту «Известий» Виталию Чащухину.
Первый день Олимпийских игр – 2024 в Париже 24 июля ознаменовался протестами из-за сборной Израиля. На улицах появляются антиизраильские плакаты. Политики на митингах в открытую призывают не допускать израильских спортсменов до Олимпийских игр.
Ранее, 20 июля, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что после введения в Париже пропускного режима в преддверии открытия Олимпийских игр город стал похож на тюремный лагерь. По его словам, говорившие с ним полицейские признали абсурдность многократных проверок граждан.