Сильный в правде

Появление Василия Шукшина в индустрии кино было чрезвычайно интересным, уникальным событием из-за его манеры жизнеописания. В его работах не фантазии, а реалии. Он находил настоящий срез жизни. В этом смысле его великий слоган «правда, правда и только правда» работал очень позитивно. Эта искренность и вызывала зрительский интерес. Хотя, казалось бы, ну что воспроизводить жизнь? Она и так вокруг нас. Зачем ради нее идти и смотреть кино? Но именно это неподдельное желание понять и разобраться в важном и делало Шукшина уникальным. И это не было праздным любопытством.

Произведения Василия Макаровича и сегодня — про нас. Насквозь про нас! Даже люди в его работах кажутся такими знакомыми. В них можно угадать соседей или попутчиков в поездах. Рассказы Шукшина — кладезь характеров! В каждом личность, индивидуальность. И я бы не выбирал, в чем этот человек преуспел больше. Для меня он в равной степени и писатель, и кинематографист.

Близко мы не общались, но виделись. Ведь Василий Макарович только «Калину красную» делал на «Мосфильме», а остальные фильмы — на студии Горького, где работал и я. Так что встречи наши, что называется, в столовой на втором этаже. Я всегда смотрел и думал: «Как Господь дарует таланты? Одному ему столько дал — и прозаик, и писатель потрясающий, и режиссер, и актер!»

Он производил впечатление человека очень закрытого, не подпускал к себе всех подряд — это однозначно. Был очень избирательный в этом плане. Мне кажется, дело в том, что не все разделяли его тревогу о том, как жить. Эти мысли он откровенно высказывал в творчестве. Как человек совестливый, Шукшин понимал, что если он и пришел в кинорежиссуру, то должен говорить о важном, в первую очередь, для себя.

У меня есть две любимые картины: «Жил такой парень» и «Калина красная». Они разные. В одном веселое, забавное жизнеописание, во втором — аналитический взгляд, драма, с послевкусием какой-то обреченности от понимания, что не на всё можно повлиять и не всё по силам человеку изменить.

Шукшин не замахивался на глобальные сократовские истины. Он хотел разобраться в повседневных, простых вопросах. Но эта обычная жизнь и составляет наше существо — вот в чем дело! Не в особенных персонажах или случаях, а в жизнеописании, которое булькает и булькает сегодня. В этом-то и есть тайна! В этом-то и кроется величайший секрет!

С технической точки зрения он не мудрил. Его картинам не нужна была компьютерная графика. Шукшин хотел не поразить, а просто пригласить подумать вместе.

Кто из молодых сегодня последователь Василия Шукшина? Их нет! Все хитроваты. Два в кармане — три в уме. В открытую выйти и сказать: «А мне кажется так!» — не появился кто-то такой, кто подхватил бы эту «правду, правду и только правду».

У меня есть актерский курс. Мы с молодыми людьми делали во ВГИКе спектакль по 11 рассказам Шукшина. Во время разбора характеров мы обнаружили, что персонаж перед нами — вроде бы человек из жизни, но в описании автора это диагноз, как рентген. Молодым актерам его герои даются нелегко. Они многих мотиваций даже понять не могут. Кто-то спрашивал: «А как же так?» Я объяснял, что в 1980-е годы это было нормой. Новому поколению какие-то вещи уже кажутся странными.

Василий Шукшин, безусловно, принадлежал своему времени. Актуальность его произведений сегодня в том, что они дают нам представление об эпохе. Когда обращаешься к его рассказам, чувствуешь аромат, все эти запахи 1970–1980-х годов. Но стоит читать его произведения, чтобы понять о самом Шукшине гораздо больше. А чтобы заинтересовать молодое поколение, нужно экранизировать Шукшина.

В Барнауле к 95-летию Василия Макаровича открылся фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Когда я летел туда, мне пришла мысль о проекте: объявить общероссийский сбор средств на экранизацию фильма о восстании под предводительством Степана Разина, который когда-то хотел сделать Шукшин. Картина ведь была почти готова — вот-вот, и начнутся съемки, — но произошла холера. Остановилось, законсервировалось, переносили, откладывали. И, к величайшему огорчению, Василий Макарович не сделал эту картину, которая была бы шедевром — в этом нисколько не сомневаюсь. Она встала бы в один ряд с «Андреем Рублевым» Тарковского.

Автор — кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер. Заслуженный деятель искусств РФ

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