Бремя приключений: ремейк «Бандитов во времени» сделан для детей

Премьера фантастического сериала «Бандиты во времени» 24 июля состоялась на платформе Apple TV+. Это многосерийная адаптация одноименного полнометражного фильма Терри Гиллиама, который вышел в 1981 году. Новый сериал получился в меру смешным, но явно не войдет в историю , поскольку лишен искорки безумия первоисточника. Но, как ни странно, это скорее плюс, чем минус. О том, чем интересен ремейк комедии Гиллиама, — в материале «Известий».

Золотая середина

«Бандиты во времени» — фантастический и, как это бывает у режиссера Терри Гиллиама, местами безумный фильм, который спустя 43 года считается безотносительной классикой. Картину о путешествии во времени и пространстве одиннадцатилетнего мальчика и группы карликов условно называют неофициальным фильмом «Монти Пайтон», поскольку в его создании участвовала половина легендарного комик-бэнда.

Гиллиам работал над сценарием «Бандитов во времени» вместе с Майклом Пэйлином. Последний также вместе Джоном Клизом сыграли в фильме второстепенных героев. Прибавим к этому составу Иэна Холма, Шона Коннери и даже Кенни Бейкера, известного по роли робота R2-D2 в фильмах франшизы «Звездные войны». Да, всех лилипутов в фильме исполнили настоящие актеры-карлики, чего нет в новом сериале от Apple: шоураннеры объяснили это борьбой со стереотипом о маленьких людях как о волшебных существах.

Фото: Режиссер Тайк Вайтити

Фильм Гиллиама был больше странным, нежели смешным, но быстро завоевал популярность. «Бандиты во времени» возглавляли американский прокат на протяжении месяца с момента премьеры в 1981 году и в целом собрали больше $40 млн при производственном бюджете в $5 млн. Поэтому, когда Apple объявила о запуске новой адаптации «Бандитов во времени», закономерным стал вопрос: нужна ли она вообще?

Как и в фильме-первоисточнике, главный герой адаптации Тайки Вайтити, Джемейна Клемента и Иэна Морриса — одиннадцатилетний Кевин Хэддок (Кал-Эл Так) из Западного Йоркшира. Не по годам развитый ребенок не имеет друзей, зато обожает доводить близких до белого каления своей одержимостью историей. Так, на свой день рождения он выбирает не поход в парк развлечений с поеданием сладкой ваты, а поездку в Вудхендж — один из комплекса памятников того же ряда, что и Стоунхендж.

Кадр из сериала «Бандиты во времени» Фото: Режиссер Тайк Вайтити

Возможно, именно поэтому мальчика совсем не пугает, когда в его комнату через портал в шкафу (привет, «Хроники Нарнии») попадает банда воров и бродяг, блуждающих во времени и пространстве. Возглавляет отшельников некая Пенелопа. «Я не лидер, но я тот, кто за них отвечает», — объявляет главному герою сыгравшая ее Лиза Кудроу.

Бандиты, которые раньше работали на Верховное Существо (здесь его играет сам Вайтити), украли драгоценную небесную карту аномалий и порталов . Она позволяет путешествовать по всей вселенной и должна помочь найти сокровища. Кевин рад присоединиться к чужакам — герой превосходит их всех умом, да и не каждый день появляется возможность посетить Великую китайскую стену и Стоунхендж в моменты их зарождения.

«Бандиты 2.0» находят золотую середину между обычным повторением оригинала и чрезмерным отходом от исходного материала. В результате получается веселое и захватывающее приключение, подходящее для всех, кроме самых маленьких зрителей . Даже когда оно пугает, это в основном забавно», — пишет Бенджи Уилсон из The Telegraph.

Кадр из сериала «Бандиты во времени» Фото: Режиссер Тайк Вайтити

Новые «Бандиты во времени» действительно сконцентрированы на озорной стороне оригинала, почти исключая все его странности. Фильм Гиллиама рисковал нанести психологическую травму уже как минимум сценой, где родители Кевина взрываются, прикоснувшись к частице Чистого Зла — главного злодея сыграл Джемейн Клемент — и оставив героя совершенно одного. Новый сериал находится в разделе Apple TV для детского и семейного просмотра, исключая появление ночных кошмаров у юных зрителей.

Новое — не забытое старое

На момент написания статьи оценка сериала на Rotten Tomаtoes составляет 67% . Критики встретили сериал сдержанно, но отмечают, что проект понравился бы и самому Гиллиаму. Больше всего пресса хвалит «Бандитов во времени» за приятный юмор и актерскую игру юного Кал-Эла Така и Лизы Кудроу. Последняя идеально вписывается в насыщенный ритм сериала Вайтити, который больше похож на синусоиду: за одну серию происходящее несколько раз меняет тон от серьезности к полнейшей бессмыслице. И хотя Ричард Роупер из Chicago Sun Times называет странным выбор звезды «Друзей» на эту роль, он согласен, что вместе с остальным кастом бандитов актриса отвечает за сохранение абсурдистского очарования фильма Гиллиама. Можно смело сказать, что Лиза Кудроу переживает актерский ренессанс.

Кадр из сериала «Бандиты во времени» Фото: Режиссер Тайк Вайтити

— Возможно, для опытных телезрителей это не станет сюрпризом, но Кудроу просто фантастическая в «Бандитах времени». Вот уже 30 лет очевидно, что у нее есть комический талант. После нескольких лет второстепенных ролей в новых модных комедиях она восхитительно использует статус главной героини. Комедии, связанные с именем Вайтити, говорят о том, что в умелых руках всё еще могут приносить хорошие результаты, — отметил, в свою очередь, Рори Доэрти из журнала Paste.

Кадр из сериала «Бандиты во времени» Фото: Режиссер Тайк Вайтити