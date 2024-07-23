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В Новосибирской области четыре человека погибли в результате ДТП

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Фото: t.me/gibddnso
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В Новосибирской области на 33-м км автодороги К-17Р в результате ДТП погибли четыре человека, один ребенок пострадал. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 22 июля на территории Новосибирского района водитель на автомобиле Chevrolet Cobalt <…> совершил столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении автоэвакуатором Hyundai под управлением водителя 1987 года рождения, после чего автомобиль Chevrolet совершает съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров — две женщины 1982 и 1991 годов рождения и мужчина, личность которого пока не установлена. Одну пострадавшую — девочку 2015 года рождения — экстренно госпитализировали с различными травмами.

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Ранее, 22 июля, Госавтоинспекция Саратовской области сообщила, что на улице Соколовая столкнулись две Lada Granta и грузовик MAN. Водитель легковушки не справился с управлением, после чего столкнулся с грузовиком. После удара легковой автомобиль отбросило на еще одну Lada Granta. В результате аварии пассажиры одного из легковых автомобилей, двое мужчин, скончались на месте, еще один мужчина доставлен в медицинское учреждение.

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