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NYP сообщила об угрозах демократов Байдену принудительным отстранением от должности

NYP: демократы угрожали Байдену принудительным отстранением от должности
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Представители высшего руководства Демократической партии угрожали президенту США Джо Байдену принудительным отстранением от должности, если он не выйдет из предвыборной гонки. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает газета New York Post (NYP).

По словам источников NYP, спланированный «дворцовый переворот» длился несколько недель. И его частью источники называют участие Байдена в дебатах с кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Эти дебаты были подстроены, чтобы убедить демократов в том, что он не может баллотироваться в президенты», — сообщил газете источник, близкий к семье Байдена.

Когда избиратели усомнились в готовности Байдена участвовать в предвыборной гонке, он настаивал на том, что продолжит свою деятельность. Представители Демократической партии пригрозили задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Эта поправка позволяет вице-президенту и членам кабинета министров заявить о непригодности к исполнению обязанностей президента США и заставить его уйти в отставку, говорится в материале NYP.

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Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов большую поддержку. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что причина выхода президента США из предвыборной гонки, скорее всего, связана с обострением проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Он также отметил, что, вероятнее всего, если бы Байден продолжил участвовать в президентской гонке, для него это могло закончиться летальным исходом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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