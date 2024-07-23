NYP сообщила об угрозах демократов Байдену принудительным отстранением от должности

Представители высшего руководства Демократической партии угрожали президенту США Джо Байдену принудительным отстранением от должности, если он не выйдет из предвыборной гонки. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает газета New York Post (NYP).

По словам источников NYP, спланированный «дворцовый переворот» длился несколько недель. И его частью источники называют участие Байдена в дебатах с кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Эти дебаты были подстроены, чтобы убедить демократов в том, что он не может баллотироваться в президенты», — сообщил газете источник, близкий к семье Байдена.

Когда избиратели усомнились в готовности Байдена участвовать в предвыборной гонке, он настаивал на том, что продолжит свою деятельность. Представители Демократической партии пригрозили задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Эта поправка позволяет вице-президенту и членам кабинета министров заявить о непригодности к исполнению обязанностей президента США и заставить его уйти в отставку, говорится в материале NYP.

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов большую поддержку. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что причина выхода президента США из предвыборной гонки, скорее всего, связана с обострением проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Он также отметил, что, вероятнее всего, если бы Байден продолжил участвовать в президентской гонке, для него это могло закончиться летальным исходом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.