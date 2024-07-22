На авиасалоне в Британии представили концептмодель истребителя шестого поколения

Британская компания BAE Systems представила на авиасалоне в Фарнборо концепт истребителя шестого поколения, разработанный в сотрудничестве с итальянской компанией Leonardo и японской Mitsubishi Heavy Industries, который «отличается гораздо более совершенным дизайном» и измененным размахом крыльев для улучшения аэродинамики, пишет 22 июля Breaking Defence.

Отраслевые партнеры, участвующие в британской, итальянской и японской Глобальной программе боевой авиации (GCAP), представили новую концепцию будущего истребителя с экипажем, который спроектирован на основе традиционной треугольной формы крыла, что обеспечивает увеличенный размах крыльев по сравнению с предыдущими версиями.

По словам управляющего директора направления «Будущие боевые авиасистемы» в BAE Systems Германа Клаесена, правительство Великобритании заинтересовано проектом. Кроме того, он разговаривал с премьер-министром страны Кейром Стармером, который подчеркнул, что GCAP «очень важен» для Лондона. На сегодняшний день он располагает всеми необходимыми для реализации программы средствами, заверил представитель разработчика.

Планируется, что истребитель GCAP заменит британские и итальянские Eurofighter Typhoons, а также японские F-2 и поступит на вооружение в 2035 году. Отраслевые партнеры также намерены в течение четырех лет запустить демонстрационный самолет с экипажем, сверхзвуковой и малозаметный, а в 2025-м планируется начать этап разработки истребителя будущего.

Международный авиасалон проходит 22–26 июля в британском Фарнборо.

При этом в тот же день, когда в Фарнборо презентовали концепт истребителя шестого поколения, из США пришли данные о том, что амбициозная программа Военно-воздушных сил (ВВС) страны Next Generation Air Dominance (NGAD), в рамках которой создается истребитель шестого поколения, может быть сокращена. Как сообщили собеседники агентства Reuters, бюджет NGAD на 2026 финансовый год в размере $3,1 млрд будет сокращен из-за нехватки средств.

3 мая The Telegraph сообщила, что министр обороны (на тот момент) Грант Шэппс заявил о способности специализированных судов обеспечит «безопасное будущее», так как Британии нужно будет сражаться и выигрывать сражения в море. Он объявил о начале разработки новых многоцелевых специализированных военных кораблей, предназначенных для быстрой транспортировки спецназа Королевской морской пехоты с моря на берег по всему миру.

В апреле The Telegraph со ссылкой на источники в Вооруженных силах (ВС) страны писала, что в Великобритании хотят разработать гиперзвуковые ракеты, в пять раз превышающие скорость звука. По данным издания, целью разработки является орудие, которое выведет армию страны на уровень выше ВС Китая, России и США.