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СМИ узнали о пересмотре США проекта разработки истребителя шестого поколения

Reuters: США могут сократить проект разработки истребителя шестого поколения
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Фото: AFPL
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Амбициозная программа Военно-воздушных сил (ВВС) США Next Generation Air Dominance (NGAD), в рамках которой создается истребитель шестого поколения, может быть сокращена. Об этом 22 июля пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники агентства, бюджет NGAD на 2026 финансовый год в размере $3,1 млрд будет сокращен из-за нехватки средств. При этом другой источник добавил, что данные изменения могут растянуть разработку еще на два года.

ВВС США сталкиваются со значительным перерасходом средств по нескольким важным и дорогостоящим программам, подчеркнули в Reuters. Так, модернизация стратегических ядерных сил, предполагающая замену устаревших межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на ракеты Sentinel, потребовала на 81% больше бюджета, чем первоначально предполагалось. Затраты на нее на сегодняшний день превышают $141 млрд.

«Нехватка бюджетных средств вынудила ВВС США пересмотреть свои приоритеты в расходовании средств в рамках различных мероприятий по модернизации, которые также включают увеличение производства нового бомбардировщика B-21 производства компании Northrop Grumman (NOC.N)», — говорится в материале.

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1 июля издание The Daily Telegraph сообщало, что руководство ВВС США задумалось об отказе от разработки нового истребителя шестого поколения на фоне проблем с самолетами F-35. В материале отмечалось, что многие F-35 не могут быть переданы в войска из-за необходимости довести до ума программное обеспечение.

Кроме того, 14 февраля стало известно, что американские власти хотят сократить количество закупаемых Пентагоном истребителей F-35 ввиду ограничений американским конгрессом бюджета на оборонную сферу.

28 июня старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для издания Responsible Statecraft раскритиковал F-35, в который пытались внедрить все мыслимые технологии. В результате идея универсального самолета принесла плохие результаты. Полная боеспособность парка F-35 составляет всего 30%. Это означает, что самая дорогая в мире система вооружений не готова качественно выполнять свою работу.

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