Путин назначил первым заместителем секретаря СБ РФ Рашида Нургалиева
Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Это следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 22 июля, указа.
«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
Также, согласно документу, заместителями секретаря были назначены Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов, а помощником секретаря — Дмитрий Грибков.
Ранее, 19 июля, Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов и др.
На предыдущей встрече с членами Совета безопасности, которая прошла 12 июля, Путин обсудил дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.