Путин присвоил исполнителю SHAMAN звание заслуженного артиста РФ

Автору и исполнителю песен Ярославу Дронову, известному под сценическим псевдонимом SHAMAN, присвоено звание заслуженного артиста России. Об этом сказано в указе о награждении государственными наградами страны, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 22 июля.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» <...> Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), города Москвы», — сказано в документе.

Ранее, 19 июля, SHAMAN выступил на митинге-концерте возле американского посольства из-за блокировки его YouTube-канала. Со сцены автор и исполнитель презентовал новую песню «Душа нараспашку».