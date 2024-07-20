Автор и исполнитель песен SHAMAN выступил на митинге-концерте возле американского посольства из-за блокировки его YouTube-канала. «Известия» 19 июля делятся кадрами с места события.

Со сцены автор и исполнитель презентовал новую песню «Душа нараспашку». Также SHAMAN у здания посольства США в Москве исполнил хит «Я русский» — ему подпевали сотни фанатов. Когда исполнитель уходил со сцены, он под бурные овации пронес флаг России.

В пресс-службе артиста «Известиям» сообщили, что разрешение на выступление около посольства США было получено официально после подачи запроса в префектуру ЦАО Москвы.

В свою очередь, сам артист, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что разрешение на проведение митинга долго ожидать не пришлось. Автора и исполнителя поддержали его соотечественники.

«Мне кажется, что вы и сами знаете ответ на этот вопрос. Конечно же нет. Конечно же люди, мои соотечественники, не могут меня не поддержать. <...> Каждый из нас здесь творит историю, и ребята творят историю. Вся Россия творит историю», — сказал SHAMAN.

По его словам, недавно он пригласил певицу из КНДР, чтобы исполнить песню «Встанем!». SHAMAN также анонсировал свой концерт «Победа», который пройдет 22 августа на Красной площади.

«Победа приближается. Победа скоро, очень скоро ждет всех нас», — добавил SHAMAN.

Ранее, 13 июля, SHAMAN на VK Fest заинтриговал поклонников обещанием «ответки YouTube». 4 июля канал автора и исполнителя был заблокирован самим видеохостингом.