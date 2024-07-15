SHAMAN на VK Fest заинтриговал поклонников обещанием «ответки YouTube»

Автор и исполнитель песен SHAMAN открыл первый день VK Fest в Лужниках 13 июля. Специально приехавших к нему с самого утра поклонников он не оставил без своего главного хита «Я русский» и заинтриговал всех ответом на блокировку аккаунта в YouTube.

«Недавно был заблокирован мой YouTube-канал, вы все это прекрасно знаете. Песни как писались, так они и пишутся, как я жил, так буду жить и дальше. И скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — заявил музыкант.

4 июля, когда видеохостинг заблокировал аккаунт артиста, SHAMAN шутил собственной версией, почему это произошло.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», — написал он в своем Telegram-канале.

В этом году московский VK Fest посетили больше 85 тыс. человек. Это новый рекорд в Москве, сообщил сооснователь VK Fest, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

«В начале следующей недели мы вернемся с цифрами, подведем итоги посещаемости всех пяти фестивалей в этом году», — добавил он.

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