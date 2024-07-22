Руководитель найденой в Северной Осетии тургруппы заявила, что они не терялись

Татьяна Садыкова, руководитель туристической группы, поиски которой велись в Северной Осетии, заявила 22 июля «Известиям», что путешественники не терялись.

«Мы находимся на перевале. <...> Группа не заблудилась. Мы четко знаем, где мы, у нас есть GPS-навигатор, карты», — сказала она.

По словам Садыковой, группа не рассчитала запасы воды и обратилась за ней к спасателям. Она добавила, что туристы завтра направятся в близлежащий поселок.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в Алагирском районе Северной Осетии ищут заблудившуюся туристическую группу из 12 человек, среди которых двое взрослых, остальные — дети от 14 до 17 лет.

Информацию подтвердили в республиканском главке МЧС. Ведомство уточнило, что тургруппа была зарегистрирована и вышла на маршрут 20 июля. На ее поиски были направлены восемь специалистов и две единицы техники. Позднее местонахождение тургруппы было установлено. Люди находится в районе перевала Ход, на помощь к ним движется группа спасателей.