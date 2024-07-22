В Северной Осетии спасатели начали поиски заблудившейся туристической группы
В Северной Осетии в Алагирском районе ищут заблудившуюся туристическую группу из 12 человек. Об этом сообщил источник «Известий» 22 июля.
Уточняется, что среди туристов двое взрослых, остальные — дети от 14 до 17 лет.
Подробности выясняются.
Ранее, 8 июля, сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Камчатке туристов. Молодой человек и девушка, посещавшие мыс Маячный на Камчатке, сошли с тропы и заблудились, после чего обратились за помощью.