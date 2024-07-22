Соблюдение языковых прав русскоязычных граждан не является необходимостью для киевских властей. Об этом 22 июля заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что для лиц, которые в стране «считаются представителями российских национальных меньшинств», по закону ограничений нет и они имеют такие же права.

«Есть определенные ограничения по языку из некоторых соображений безопасности, что очевидно в условиях <военной операции>. [Однако] когда те или иные бывшие или действующие европейские политики начинают цепляться за такие маленькие вещи, это лишь дестабилизирует. Если мы в законодательство внесем какие-то нормы, касающиеся российского национального меньшинства, от этого <военная операция> не завершится», — заявила вице-премьер на брифинге для журналистов.

Ранее, 16 июля, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что часть украинских граждан в домашнем общении продолжает общаться на русском языке. По его словам, эти данные подтверждают учителя, которые участвовали в исследовании. Результаты опроса передали в министерство образования, чтобы с 1 сентября не только на уроках, но и вне школы «сохранялось украиноязычие».

До этого, 3 июня, в заявлении МИД РФ отмечалось, что положение прав человека на Украине настолько неуклонно деградирует, что это становится очевидно всем здравомыслящим людям. Так, у власти в стране находится откровенно нацистский режим. В ведомстве отметили, что нацистские подходы Киева в полной мере реализуются в отношении русскоязычного населения Украины. К настоящему моменту в этой стране запрещено всё русское — язык, культура, образование, печатная продукция и СМИ, указали там.

В декабре 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточающий ограничения для пользования русским языком в стране. Бывший украинский президент Петр Порошенко подписал закон о запрете русского языка 15 мая 2019 года. Документ закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.