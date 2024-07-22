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Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске

Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске воздействием лекарств
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) извинилась за свое поведение на вызвавшем резонанс концерте в Красноярске и рассказала, что принимает снотворное и антидепрессанты.

По словам артистки, сильное влияние на нее оказали смерть ее бабушки Лидии и конфликт с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

«Последний месяц стал для меня сложнейшим. <…> Я поняла, что самостоятельно мне не справиться. У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства — снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Чистякова-Ионова извинилась и поблагодарила зрителей за встречу, отметив, что среди присутствовавших были и те, кому концерт понравился.

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Певица выступила на Дне металлурга на острове Татышев 20 июля. По словам местных жителей, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был 12+. Зрители предположили, что артистка была в нетрезвом состоянии.

После этого Фадеев заявил о намерении подать иск к певице, которая больше не является частью созданной им группы «Глюк'oZa». Как отметил музыкант, после выступления Чистяковой-Ионовой к нему обратилось огромное количество людей. Продюсер подчеркнул, что такой беспредел необходимо прекратить.

Организаторы концерта тоже заявили о планах подать иск из-за ненадлежащего выполнения артисткой обязательств по контракту.

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