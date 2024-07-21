Зрители возмутились поведением певицы Глюкозы на концерте в Красноярске

В Красноярске посетившие 20 июля концерт певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) зрители возмутились поведением артистки во время выступления. Недовольство концертом очевидцы высказались в соцсетях, опубликовав соответствующие кадры.

Глюкоза выступила на Дне металлурга на острове Татышев. По словам местных жителей, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был 12+.

Многие назвали поведение певицы «неадекватным» и отметили, что она не попадала в фонограмму. Зрители также предположили, что артистка была в нетрезвом состоянии.

Кроме того, Ионова в какой-то момент уже не могла петь и ушла со сцены, не дожидаясь окончания концерта. В соцсетях на Глюкозу обрушился шквал критики из-за произошедшего.

В апреле композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'oZа с новой песней. При этом еще в конце 2023 года продюсер сообщал, что намерен возродить проект в его первозданном виде без исполнительницы Натальи Ионовой.

18 июля стало известно, что Фадеев намерен запатентовать изображение персонажа Глюк'oZа как товарный знак.