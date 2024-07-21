Организаторы выступления Глюкозы в Красноярске намерены подать в суд на артистку
На российскую певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову), выступившую на концерте в Красноярске в «измененном сознании», подадут в суд. Об этом сообщили «Известиям» 21 июля организаторы мероприятия.
«Артистка ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту», — указали они.
Ранее в этот день сообщалось, что зрители концерта Глюкозы возмутились поведением артистки. Певица выступила на Дне металлурга на острове Татышев 20 июля. По словам местных жителей, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был 12+. Зрители также предположили, что артистка была в нетрезвом состоянии.
В этот же день музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что намерен подать иск к певице Глюкозе после ее концерта в Красноярске. Он добавил, что юристы начали разрабатывать жалобу, которая запретит артистке использовать этот псевдоним и петь его песни. По его словам, уход Чистяковой-Ионовой связан с другими причинами, но после этого концерта «больше терпеть нет сил».