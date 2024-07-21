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Фадеев заявил о намерении подать иск к Глюкозе о запрете петь его песни

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев в воскресенье, 21 июля, сообщил, что намерен подать иск к певице Глюкозе (Наталье Чистяковой-Ионовой) после ее концерта в Красноярске.

Как отметил музыкант, после выступления к нему обратилось огромное количество людей.

«Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы «Глюк'oZa», которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой», — сказал он в аудиосообщении в своем Telegram-канале.

Фадеев добавил, что юристы начали разрабатывать иск, который запретит певице использовать этот псевдоним и петь его песни. По его словам, уход Чистяковой-Ионовой связан с другими причинами, но после этого концерта «больше терпеть нет сил». Продюсер подчеркнул, что такой беспредел необходимо прекратить.

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Ранее в этот день сообщалось, что зрители концерта Глюкозы возмутились поведением артистки во время выступления. Певица выступила на Дне металлурга на острове Татышев 20 июля. По словам местных жителей, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был 12+. Зрители также предположили, что артистка была в нетрезвом состоянии.

Кроме того, Ионова в какой-то момент уже не могла петь и ушла со сцены, не дожидаясь окончания концерта.

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