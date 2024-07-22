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Спасатели в Северной Осетии установили местонахождение заблудившейся тургруппы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Местонахождение заблудившейся в Северной Осетии туристической группы из 12 человек установлено. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«По имеющейся информации, тургруппа находится в районе перевала Ход», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что участники группы чувствуют себя хорошо. На помощь к ним движется группа спасателей.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщал, что в Алагирском районе Северной Осетии ищут заблудившуюся туристическую группу из 12 человек, среди которых двое взрослых, остальные — дети от 14 до 17 лет. Позднее эту информацию подтвердили в республиканском главке МЧС. Ведомство уточнило, что тургруппа была зарегистрирована и вышла на маршрут 20 июля. На ее поиски направили восемь специалистов и две единицы техники.

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