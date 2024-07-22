Фальков предложил изменить правила предоставления общежитий студентам

Общежития, возможно, стоит начать предоставлять малоимущим или находящимся в трудной жизненной ситуации студентам. Такое предложение 22 июля высказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.

«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — сказал министр, его слова приводит «РИА Новости».

Он объяснил, что стоимость проживания в общежитиях не соответствует затратам на их содержание, поэтому такое жилье, по сути, действует как социальное. Министр отметил, что нужно создать еще один вариант проживания студентов с более разумной стоимостью, в формирование которой будут включены экономические механизмы.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что такое жилье с юридической точки зрения не может считаться гостиницей. Стоимость проживания там должна быть выше, чем в привычных сейчас общежитиях, но ниже, чем в других вариантах размещения.

Как объяснили в пресс-службе министерства, это предложение нацелено на то, чтобы места в общежитиях доставались малоимущим и попавшим в тяжелую ситуацию студентам в приоритетном порядке. Сейчас правила получения права на общежитие устанавливается локальными нормативными актами вузов.

Ранее, 27 июня, Минобрнауки в качестве меры поддержки студентов-родителей предложило ввести стипендию в сумме минимального размера оплаты труда (МРОТ) для поддержки учащихся в вузах, у которых есть дети-дошкольники.

Депутаты ЛДПР 17 июня внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий дать студентам очной формы обучения право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Лидер партии Леонид Слуцкий напомнил, что корпуса вузов часто разбросаны по городу и студенты тратят большую часть стипендии на проезд между ними.