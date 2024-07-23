Выдачи потребительских кредитов в России в июне сократились впервые с начала года

В России за июнь было выдано 2,99 млн кредитов наличными на 631,36 млрд рублей. В годовом отношении объемы выдач сократились на 9%, а количество осталось на прежнем уровне, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия» 23 июля.

По данным экспертов, в июне 2023-го было выдано 2,99 млн кредитов на 695,28 млрд рублей. Средний размер кредита наличными сократился на 9%: с 233 до 211 тыс. рублей, а средний срок кредитования вырос за год на 5 месяцев: с 29 месяцев до 34 месяцев.

«По сравнению с результатами мая количество выдач кредитов наличными в июне сократились на 6%, а объемы — на 3%. В мае этого года было выдано 3,17 млн кредитов на 652,26 млрд рублей. Средний размер кредита вырос на 3% с 206 тыс. рублей. Средний срок кредитования не изменился», — отметили в ОКБ.

При этом в топ-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными в июне вошли: Москва — 175,73 тыс. кредитов на 65,12 млрд рублей, Московская область — 166,02 тыс. кредитов на 46,64 млрд рублей, Санкт-Петербург — 85,27 тыс. кредитов на 26,33 млрд рублей, Краснодарский край — 116,89 тыс. кредитов на 23,07 млрд рублей и Свердловская область — 101,08 тыс. кредитов на 20,39 млрд рублей.

Ранее, 6 июня, заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков привел прогноз, согласно которому, в 2024 году россияне оформят розничные кредиты более чем на 14,5 трлн рублей. Это на 10% ниже итогов 2023-го. По оценке кредитной организации, драйвером развития рынка станет залоговое кредитование — ипотека и автокредиты.