РФПИ и китайские партнеры обсудили совместные проекты на 18 трлн рублей

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайские партнеры на девятом заседании Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей обсудили совместные проекты в сфере инфраструктуры, транспорта, развития технопарков и энергетики. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба РФПИ.

Фонд выступил соорганизатором заседания комитета, который осуществляет свою деятельность в рамках Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В настоящее время на рассмотрении комитета и комиссии находится 83 проекта общей суммой 18 трлн рублей.

РФПИ в рамках инвестиционного сотрудничества с КНР уже реализовал 50 проектов с общим объемом вложений свыше 780 млрд рублей. Он является ключевым связующим звеном в развитии экономических и финансовых российско-китайских отношений.

На сегодняшний день выручка портфельных компаний, в которые инвестировали китайские партнеры РФПИ, превысила 4 трлн рублей (2,5% от ВВП РФ) по итогам прошлого года.

В мае глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что фонд открывает офис в китайском Харбине. По его словам, там РФПИ представит много новых инициатив, в том числе в технологической сфере.