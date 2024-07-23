Пострадали дети: россияне подхватили подкожные личинки во время купания в озерах

Несколько человек подхватили церкариоз во время купания в озерах ХМАО и Нижегородской области. Заболевание вызывают личинки гельминтов птиц, которые прокусывают кожу человека и залезают внутрь. Это может вызвать зуд и сильную аллергическую реакцию. «Известия» выяснили, чем опасно такое заболевание и как защититься от него.

Зуд купальщика

В Нижегородской области и ХМАО несколько человек, в том числе маленькие дети, заразились церкариозом во время купания в озерах. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Случаи заражения зафиксированы в Светлоярском озере и озере парка имени 777-летия в Нижнем Новгороде. Также пострадали люди, купавшиеся в озере поселка Каменный в ХМАО. Все заболевшие жалуются на сильный зуд и красные высыпания на теле, а также на высокую температуру.

По данным нижегородского портала NewsRoom24, в регионе заболели около 10 человек. Мать одного из детей, подхвативших зуд, рассказала, что после купания на его теле появились пятна, напоминающие укусы насекомых. Но врач, осмотревший мальчика, пояснил, что тот заразился от уток, плававших в озере.

По словам медиков, чаще всего личинки церкарии водятся в стоячей прогретой воде. Обычно они скапливаются на мели, потому в зону риска попадают дети и любители погулять в воде у берега.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Что такое церкариоз

Церкариоз, который еще называют зудом купальщика, — это кожная инфекция, вызванная паразитами — церкариями. Заражение происходит во время купания в прудах и озерах со стоячей грязной водой. Личинки церкарии попадают в воду вместе с фекалиями птиц, прокусывают кожу человека и пробираются под нее.

— Церкарии — это личинки кровяной двуустки — паразита, который поражает водоплавающих птиц, таких как утки, гуси и лебеди. Промежуточными хозяевами церкарий являются моллюски и улитки, обитающие на мелководье в стоячих пресных водоемах. Именно там, особенно на мелководье с придонной растительностью, эти личинки и размножаются, — рассказывает «Известиям» инфекционист, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Личинки паразита незаметно, без боли проникают в руки, голени, бедра, ягодицы человека, и буквально через полчаса (в некоторых случаях — в течение нескольких часов) после выхода из воды на теле появляется красная зудящая сыпь по типу крапивницы, начинается покалывание в мышцах и кожный зуд. Он может быть настолько сильным, что дети способны расчесывать кожу до крови, что повышает вероятность занесения вторичной инфекции.

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Сами по себе личинки не могут добраться до внутренних органов и остаются в жировом слое кожи, где со временем погибают. Но они всё равно могут быть очень опасными: паразиты выделяют токсичные вещества, которые способны вызывать сильную аллергическую реакцию. А зуд и отек на месте может сохраняться до нескольких дней.

— Маленькие дети могут реагировать на заражение церкариями рвотой и высокой температурой — до 38 градусов. Если заражение множественное, сыпь появляется уже через несколько минут и может напоминать ожог. Кроме того, личинки могут разойтись по организму с кровотоком, вызвать воспаление, кровоизлияние, при попадании в легкие — кашель , — добавляет дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

По словам Сережиной, церкарии могут обитать практически в любом российском водоеме, где гнездятся водоплавающие птицы. И заразиться может каждый человек, который искупался в такой воде или просто побывал в ней, побродил у берега. Потому в группу риска часто попадают рыбаки, которые стоят в воде голыми ногами. В случае появления признаков болезни следует сразу обратиться к врачу.

Способы защиты

Для того чтобы защитить себя от заражения церкариями, собеседники «Известий» рекомендуют купаться только в водоемах, разрешенных для этого. Их список обычно размещен на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

— Кроме церкарий, в непригодных для купания водоемах можно заразиться другими инфекциями, передающимися через воду. Кишечные инфекции, такие как кишечная палочка, сальмонелла, возбудители дизентерии и даже холеры, могут проникнуть в организм через рот , — напоминает Вера Сережина. — Также не стоит забывать про паразитарные заболевания, такие как аскаридоз и энтеробиоз, — они могут передаваться через контакт с землей на пляжах.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Кроме того, добавляет Роман Иванов, в водоемах с грязной водой легко можно подхватить конъюнктивит и отит (его вызывает синегнойная палочка). Цветущая вода содержит токсичные продукты распада водорослей и способна вызвать сыпь на коже. А в городских и пригородных водоемах могут содержаться химические примеси и вещества, опасные для человека.