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Три человека извлечены из-под завалов после взрыва газа в частном доме в Крыму

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Фото: МЧС РФ
dzen
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В селе Владиславовка в Крыму из-за разгерметизации газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего обрушилась конструкция частного одноэтажного жилого дома. Как сообщает 22 июля МЧС РФ, из-под завалов удалось извлечь трех человек.

Как следует из видео, дом разрушен полностью, он превратился в груду строительных блоков. Людей доставали с помощью подъемных механизмов, после чего сразу же помещали на носилки.

«В Крыму из-под завалов спасены трое. <…> Возгорания не было. Пострадавшие переданы врачам», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов. Задействовано порядка 40 специалистов и 12 единиц техники.

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Ранее, 15 июля, в Чечне произошел взрыв газовых баллонов на строительной площадке в Чечне. Пять человек погибли, 26 пострадали. Обломки после взрыва долетели до прилегающей к стройке дороги, на самой площадке возникло возгорание.

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