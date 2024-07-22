Жадность Байдена сгубила

«Я пошел к большим парням за деньгами. Я был готов заниматься проституцией в той манере, в какой я говорю об этом, но случилось то, что они сказали: «Возвращайся, когда тебе исполнится 40, сынок», — без тени смущения, улыбаясь во все 33 зуба своей фирменной вашингтонской улыбкой, признавался Джо Байден в 1974 году. Представитель крошечного штата Делавэр сначала был рекордно молодым (всего 29 лет) сенатором и только спустя полвека стал самым возрастным президентом в истории США. Что и говорить — настоящий политик. Едва ходит, с трудом говорит, но за власть цепляется до последнего.

Потребовалось несколько недель сильнейшего давления со стороны верхушки Демпартии, мейнстримных СМИ и тех самых крупных спонсоров, которым еще смолоду так спешил продаться Байден, чтобы убедить немощного президента сойти с его последней предвыборной дистанции подобру-поздорову. Жажда власти, как это часто бывает, сыграла с едва действующим главой Белого дома злую шутку: избравшись на главный пост в стране только с третьего раза, да еще и спустя три десятилетия после первой попытки, 46-й президент США к концу своего первого срока уже представлял собой жалкую развалину.

Разумеется, ни о каких four more years (англ. — «еще четыре года». — «Известия») с таким кандидатом не могло быть и речи, но Демпартия тянула до последнего, чтобы признать то, что уже давно было очевидно любому беспристрастному наблюдателю. Потребовались сокрушительно провальные дебаты с Трампом, чтобы вашингтонское болото всколыхнулось от сенсационного открытия: а Байден-то голый! Не то что на новый срок его пускать нельзя — даже до 5 ноября тянуть этот политический чемодан без ручки рискованно.

Пока что Байден объявил всего лишь о выходе из предвыборной гонки и поддержке вице-президента Харрис в качестве кандидата от Демпартии, но не об уходе из Белого дома. Тем самым «сонный Джо», похоже, решил поставить еще один рекорд, прежде чем отползти на политическую пенсию. По завершении срока полномочий американских президентов принято называть хромыми утками: формально они еще возглавляют страну, но внутри США и особенно за их пределами к таким персонажам зачастую уже относятся как к отставникам. Вспомнить хотя бы китайский вояж Обамы в сентябре 2016 года, когда еще действующему главе Белого дома пришлось пользоваться запасным выходом борта № 1, потому что принимающая сторона даже не сочла нужным подать «лидеру свободного мира» трап.

Если Байден так и не уступит кресло в Овальном кабинете своему вице-президенту, то наверняка станет самой «хромой уткой» в истории США. Особенно на фоне бодрого и энергичного старика Трампа, которого не смогли снести с предвыборной дистанции ни импичментами, ни уголовным преследованием, ни травлей в СМИ, ни даже покушением на жизнь. Последнее, кстати, стало неплохим поводом для многих политиков мира засвидетельствовать фавориту избирательной гонки свою лояльность еще до того, как Байден официально отказался от дальнейшей борьбы.

Genocide Joe (англ. — «геноцидный Джо». — «Известия») — презрительно проскандирует американская молодежь вослед уходящему в политическое небытие Байдену. Как вьетнамская катастрофа для Линдона Джонсона и иракское фиаско для Джорджа Буша – младшего, кровавая бойня в Газе станет для 46-го президента США тем маркером, по которому будет объективно оцениваться его историческое наследие. Возможно, со временем даже придет осознание того, каким чудовищным преступлением перед украинским народом было использование Киева в качестве тарана против России. Равно как и варварские бомбардировки Югославии, которые Байден всецело поддерживал. Кажется, за последние полвека просто не было войны, которая не пришлась бы ему по душе.

И в этом заключается еще одна злая шутка истории: именно при президенте, который при каждом удобном случае бормочет о «незаменимости» США, «единственная мировая сверхдержава» превратилась в посмешище для всей планеты. В Латинской Америке национальные лидеры вытесняют провашингтонских болванчиков. Африканские страны расторгают соглашения о военном сотрудничестве с США. Саудиты публично унижают госсекретаря Энтони Блинкена, заставляя его покорно дожидаться аудиенции в Эр-Рияде. Иранские прокси держат на мушке американские базы по всему Ближнему Востоку. Маленькие, но гордые хуситы плотно кладут ракеты на военный и торговый флот США и их союзников в Красном и даже Средиземном морях. Сирийский лидер Башар Асад, который, как мы помним, уже много лет как «должен уйти», провожает на политическую пенсию одного западного лидера за другим.

В программном коде концепции американской «незаменимости» и «исключительности» еще задолго до Байдена обнаружились серьезные баги, но именно 46-й президент США продемонстрировал всему миру полную несостоятельность претензии Штатов на глобальное лидерство в XXI веке. Вместо того чтобы организованно отходить с занимаемых позиций в мире ввиду очевидного дефицита ресурсов на их удержание, американцы решили делать это везде и всюду так, как в 2021 году в Афганистане. Позорно и нелепо.

Болезненная жажда власти уже обернулась для Байдена бесславным завершением его политической карьеры. Разумеется, мейнстримные CNN и MSNBC уже поют уходящему президенту тошнотворные дифирамбы, расхваливая его безумную украинскую авантюру, очередное расширение НАТО и прочие достижения «партии войны».

Однако глобальное большинство и даже немалая часть критически мыслящей аудитории западных стран прекрасно понимают, что реальное политическое наследие 46-го президента США — это гуманитарный коллапс в Палестине и технологическая катастрофа в Ист-Палестайн (штат Огайо). Это фентаниловый кризис, который за несколько лет скосил больше американских жизней, чем Вторая мировая война. Это почти две сотни миллиардов долларов, спущенных на защиту рубежей далекой Украины тогда, когда южная граница США превратилась в проходной двор для контрабанды людей и наркотиков.

Геополитическая жадность Байдена, ментально застрявшего в 80-х годах прошлого века, необратимо ослабила позиции США в современном мире. Вместо того чтобы признать новый баланс сил и бороться за достойное место Америки в многополярных раскладах, 46-й глава Белого дома растратил почти весь свой президентский срок, тщетно цепляясь за ускользающий гегемонизм угасающий империи.

Правление Байдена не принесло ничего хорошего ни миру, ни самим американцам. А его сменщику в Овальном кабинете теперь достанется такой внутри- и внешнеполитический багаж, под которым может надорваться даже самый энергичный и предприимчивый президент. Что тут скажешь, найс джоб, Джо!

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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