Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе формирования смерчей

МЧС по Краснодарскому краю в понедельник, 22 июля, сообщило об угрозе формирования смерчей, предупреждение действует до 24 июля.

«Днем и до конца суток 23 июля, а также ночью и утром 24 июля на Черноморском побережье и на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС также дали несколько рекомендаций по безопасности для жителей региона. Так, при возникновении смерча необходимо укрыться в ближайшем защищенном здании. В случае если таковых рядом нет, нужно найти самое низкое место в местности и лечь на землю, закрыв голову руками. Также необходимо держаться подальше от деревьев, столбов и шатких конструкций.

При нахождении в автомобиле, нужно остановиться и выйти из него, но не под деревьями. После этого следует переместиться в ближайшее укрытие.

Ранее, 20 июля, жителей Сочи предупредили о возможном формировании смерчей над Черным морем на участке Магри – Веселое.