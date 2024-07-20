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Жителей Сочи предупредили о формировании смерчей над Черным морем

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Над Черным морем возможно формирование смерчей. Об этом сообщается 20 июля на портале города.

Согласно прогнозу метеорологов, до конца дня в Сочи в предгорной и горной зоне ожидается ухудшение погоды — сильный дождь, а также местами град.

«На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в публикации.

Городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям города порекомендовали воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Тепловой радар: где в России ожидается самая сильная жара
Высокие температуры задержатся до конца июля, полагают синоптики

Ранее синоптики рассказали о погоде в Сочи на неделю с 15 по 21 июля. Средняя температура воды будет +30 градусов. Температура воздуха +29…+30 ºC, ночью — +25…+26.

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