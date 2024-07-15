Синоптики рассказали о погоде в Сочи на неделю с 15 по 21 июля
На этой неделе в Сочи ожидается хорошая погода, без осадков, с температурой воздуха до +30 градусов и температурой воды +30 градусов. Об этом «Известиям» в понедельник, 15 июля, рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».
Погода в Сочи на понедельник, 15 июля: температура воздуха днем — +30 градусов, ночью — +25…+26.
Погода в Сочи на вторник, 16 июля: днем — +29…+30, ночью — +24…+26.
Погода в Сочи на среду, 17 июля: — +29, ночью — +25…+26.
Погода в Сочи на четверг, 18 июля: — +29…+30, ночью — +25…+26.
Погода в Сочи на пятницу, 19 июля: — +29…+30, ночью — +25…+26.
Погода в Сочи на субботу, 20 июля: — +29…+30, ночью — +25…+26.
Погода в Сочи на воскресенье, 21 июля: — +29, ночью — +26.
Средняя температура воды за неделю с 15 по 21 июля — +30.
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