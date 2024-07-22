Американский баскетболист Джеймс избран знаменосцем сборной США на ОИ в Париже

Американский баскетболист Леброн Джеймс станет знаменосцем от команды США на открытии летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом в своем пресс-релизе 22 июля сообщил Национальный олимпийский комитет США.

Джеймс и его напарник-знаменосец были выбраны во время голосования, которое проводилось комиссией спортсменов сборной США. Они стали второй парой баскетболистов, которая понесет знамя своей страны и возглавит делегацию на церемонии открытия. Предыдущими баскетболистами, которым удостоилась честь нести знамя были Сью Берд (2020) и Дон Стэйли (2004). Имя напарника Джеймса станет известно во вторник.

Сам Джеймс считает невероятной честью представить свою страну на мировой сцене.

«Спорт обладает силой объединять нас всех, и я горжусь тем, что являюсь частью этого важного момента», — сказал баскетболист.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее, 20 июля, спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл заявил, что участниками летних Олимпийских игр в Париже должны стать 15 российских спортсменов, однако в заявках могут произойти корректировки. Также он добавил, что ему «приятно видеть» делегацию спортсменов под нейтральным флагом в Олимпийской деревне.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в турнире на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.