Реклама
Прямой эфир
Общество
Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе формирования смерчей
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Мир
Макрон предложил взять паузу в формировании правительства в период Олимпиады
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Экономика
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для малоимущих граждан
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
В ФРГ призвали принять поражение Украины и восстановить отношения с РФ
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
В Австрии отвергли возможность отправки своих инструкторов на Украину
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Венгрия и Словакия обратились к ЕК в связи с остановкой транзита нефти из России
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
В США призвали Байдена подать в отставку после выхода из президентской гонки
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Американский баскетболист Джеймс избран знаменосцем сборной США на ОИ в Париже

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pedro Porru
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский баскетболист Леброн Джеймс станет знаменосцем от команды США на открытии летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом в своем пресс-релизе 22 июля сообщил Национальный олимпийский комитет США.

Джеймс и его напарник-знаменосец были выбраны во время голосования, которое проводилось комиссией спортсменов сборной США. Они стали второй парой баскетболистов, которая понесет знамя своей страны и возглавит делегацию на церемонии открытия. Предыдущими баскетболистами, которым удостоилась честь нести знамя были Сью Берд (2020) и Дон Стэйли (2004). Имя напарника Джеймса станет известно во вторник.

Сам Джеймс считает невероятной честью представить свою страну на мировой сцене.

«Спорт обладает силой объединять нас всех, и я горжусь тем, что являюсь частью этого важного момента», — сказал баскетболист.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Минус 40: как наши борцы отказались от поездки на Игры-2024
Численность российских олимпийцев, которые могут выступить в Париже, сократилось с 22 до 13 человек

Ранее, 20 июля, спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл заявил, что участниками летних Олимпийских игр в Париже должны стать 15 российских спортсменов, однако в заявках могут произойти корректировки. Также он добавил, что ему «приятно видеть» делегацию спортсменов под нейтральным флагом в Олимпийской деревне.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в турнире на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024