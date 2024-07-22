В Польше принято окончательное решение о сносе памятника советско-польскому «Братству по оружию» в Новогарде. Как пишет 22 июля газета Wyborcza, снос памятника начался в понедельник в присутствии директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, заявившего, что монумент «неисторический и его давно не должно было быть».

Организация предпринимала усилия для сноса памятника с 2017 года. Как пишет СМИ, дата демонтажа — 22 июля — выбрана неслучайно. В этот день 80 лет назад, в 1944 году, в Москве под личным руководством генералиссимуса Иосифа Сталина был создан Польский комитет национального освобождения, который провозгласили единственным законным органом власти на территории Польши.

«В годовщину этого события, символизирующего подчинение СССР, упадет еще один символ, пропагандирующий преступную коммунистическую систему», — указало издание.

Известно, что в 1992 году памятник был отремонтирован, а в 1995 году его переименовали в «Памятник воинам Третьей Польской республики», убрав со шлема красноармейца звезду. До последнего времени возле него проводили торжественные мероприятия к дате начала и окончания Второй мировой войны.

В декабре 2023 года врио директора департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов сообщал, что в Польше снесли 468 памятников советским воинам из 561, в Чехии — 28 из 665, также с 22 сняли различную символику, например красные звезды. Таранов отметил, что в рамках законов о декоммунизации в Европе продолжится уничтожение этих памятников.

Страны Прибалтики и Европы продолжают демонтаж монументов времен СССР. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в декабре прошлого года заявил в беседе с «Известиями» о том, что власти прибалтийских стран вредят своему будущему, когда принимают решения о сносе советских памятников. Он указал, что Россия осуждает и не приемлет такую русофобскую позицию.