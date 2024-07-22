В Ростове-на-Дону ликвидировали стрелявшего в полицейских при задержании мужчину
- Новости
- Происшествия
- В Ростове-на-Дону ликвидировали стрелявшего в полицейских при задержании мужчину
Полицейские ликвидировали в Ростове-на-Дону одного из подозреваемых в серии тяжких имущественных преступлений во время перестрелки при его задержании, другому удалось скрыться. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
По информации ведомства, двое неоднократно судимых подозреваемых 1974 и 1970 годов рождения оказали сотрудникам полиции вооруженное сопротивление.
Правоохранители были вынуждены открыть огонь из табельного оружия, в результате мужчина 1974 года рождения скончался, а его подельник сбежал.
В настоящий момент местонахождение второго фигуранта устанавливается.
Ранее, 5 июня, сотрудник полиции получил ранения в подмосковном Домодедово во время операции с коллегой по выявлению наркодилеров в лесу. Когда подозрительных мужчин попросили предъявить документы, один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в правоохранителя, затем злоумышленники скрылись. Раненый полицейский был госпитализирован, позже подозреваемого в стрельбе задержали.