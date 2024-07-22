Иммунолог оценил угрозу распространения в России лихорадки западного Нила

Единичные случаи заражения лихорадкой западного Нила не опасны. Об этом 22 июля «Известиям» заявил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России в 2024 году зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.

«Единичные случаи заражения лихорадкой западного Нила не опасны. Они у нас часто встречаются. Сейчас тепло, и комары двух видов, которые переносят два разных штамма, распределены по Средиземноморью и по Черноморью. Это на нашей территории в районе Сочи и Туапсе. Но они не переживают морозы. Чаще всего случае заболевания завозные, когда человек заразился в отпуске, вернулся и заболел. Подобные лихорадки лечатся плохо, но при обычном медицинском обслуживании человек всегда выживает. Болезнь опасна, если ее запустить», — сказал Болков.

В конце мая к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что кроме лихорадки Западного Нила через укусы комаров можно заразиться вирусом японского энцефалита или туляремией, которая достаточно широко распространена на территории России. Кроме того, комары переносят дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое вызывается круглыми червями. Все эти заболевания появляются не сразу, а через несколько дней или недель.