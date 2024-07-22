Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Спорт
Российский вратарь Худяков перешел в австрийский «Штурм»
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
На юге Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Трамп-младший пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Иммунолог оценил угрозу распространения в России лихорадки западного Нила

Иммунолог Болков: единичные случаи заражения лихорадкой западного Нила не опасны
0
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единичные случаи заражения лихорадкой западного Нила не опасны. Об этом 22 июля «Известиям» заявил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России в 2024 году зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.

«Единичные случаи заражения лихорадкой западного Нила не опасны. Они у нас часто встречаются. Сейчас тепло, и комары двух видов, которые переносят два разных штамма, распределены по Средиземноморью и по Черноморью. Это на нашей территории в районе Сочи и Туапсе. Но они не переживают морозы. Чаще всего случае заболевания завозные, когда человек заразился в отпуске, вернулся и заболел. Подобные лихорадки лечатся плохо, но при обычном медицинском обслуживании человек всегда выживает. Болезнь опасна, если ее запустить», — сказал Болков.

Комариная зараза: в России выявили случаи лихорадки Западного Нила
Роспотребнадзор зафиксировал вирус у нескольких россиян

В конце мая к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что кроме лихорадки Западного Нила через укусы комаров можно заразиться вирусом японского энцефалита или туляремией, которая достаточно широко распространена на территории России. Кроме того, комары переносят дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое вызывается круглыми червями. Все эти заболевания появляются не сразу, а через несколько дней или недель.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024