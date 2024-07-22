Страховщики заявили о росте средней выплаты по ОСАГО на 11%

В июне 2024 года средняя выплата по ОСАГО составила 99,9 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в июне прошлого года, и на 6,3% больше общей средней выплаты за первое полугодие 2024 года. Общая средняя выплата за январь – июнь 2024 года составила 94 тыс. рублей (+11%). Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА), которое поступило «Известиям» 22 июля.

Средняя премия в июне 2024 года составила 7514 рублей (–3,3% по сравнению со средней премией в июне прошлого года). Общая средняя премия по итогам первого полугодия по сравнению с 2023 годом снизилась на 1% (до 7660 рублей).

Количество урегулированных убытков по итогам шести месяцев составило 1,1 млн штук (+12%), общая сумма выплат за этот период — 98,3 млрд рублей (+24%), а количество заключенных договоров — 20,6 млн ед. (+4%). Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 157,5 млрд рублей (+3%).

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, необходимо увеличение количества страховых случаев, урегулированных в натуральной форме. Этого можно добиться предоставлением страховщикам и авторемонтным организациям более широких возможностей по получению запчастей для ремонта авто.

«Цены на запчасти стабилизируются, но сроки их поставки зачастую не дают возможности выполнять ремонт в течение 30 дней, как сейчас это требует закон об ОСАГО, поэтому мы выступаем за увеличение сроков ремонта по ОСАГО», — отметил он.

8 июля президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства. Закон распространяется как на постановку транспорта на государственный учет, так и на перерегистрацию авто, связанную со сменой владельца.

2 июля «Известия» выяснили, что власти активизировали работу по запуску проверки ОСАГО по камерам дорожного движения — Минюст уже подготовил соответствующий законопроект. Ожидается, что за отсутствие полиса штрафовать по камерам будут не более одного раза в сутки.