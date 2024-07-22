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Путин подписал закон о разрешении тратить маткапитал на строительство дома

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эскроу-счета. Документ опубликован 22 июля на портале официального опубликования правовых актов.

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство объекта индивидуального жилищного строительства», — говорится в законе.

Также в документе описана процедура возврата средств материнского капитала в случае, если договор эскроу-счета будет расторгнут.

Подписанный президентом закон вступит в действие 1 марта 2025 года, он вносит изменения в акты закона «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».

Такие счета используются на рынке строящейся недвижимости для безопасности сделок.

Полный доступ: в ГД предложили разрешить раннее использование маткапитала на жилье
Средствами можно будет распоряжаться с момента рождения ребенка

Ранее, 10 июля, в Минфине РФ сообщили о продлении семейной ипотеки. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн рублей. Для других регионов — до 6 млн рублей.

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина в тот же день обратила внимание, что главной особенностью продления программы стало то, что теперь семьи смогут оформить такую льготную ипотеку только в случае, если застройщик использует эксроу-счета.

До этого, 23 мая, первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила правительству расширить способы потратить материнский капитал и разрешить оплачивать путевки в детские лагеря с помощью этих средств. Депутат указала, что люди будут намного реже пытаться использовать маткапитал незаконно, если у них будет более широкий спектр возможностей потратить эту выплату.

В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.

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