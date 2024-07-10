Эксперт рассказала об особенностях продленной до 2030 года семейной ипотеки

Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года и распространится на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Такое решение позволит поддержать строительную отрасль и спрос на рынке жилья, заявила в разговоре с «Известиями» 10 июля исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

О продлении семейной ипотеки в Минфине РФ сообщили ранее в этот день. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн рублей. Для других регионов — до 6 млн рублей.

Она отметила, что это обеспечит доступность ипотеки для покупки недвижимости для самой нуждающейся в этом категории россиян — семей с детьми, ведь потребность в улучшении жилищных условий возникает как раз когда ребенок идет в школу или увеличивается состав семьи, плюс часть семей приобретают недвижимость на будущее для самостоятельной жизни выросших детей.

При этом такие условия семейной ипотеки, по ее мнению, позволят сократить риски использования льготных ипотечных программ для спекуляций в сегменте недвижимости.

«За полторы недели июля спрос на недвижимость на фоне отсутствия льготных программ относительно аналогичного периода июня и мая, снизился в 2–2,5 раза, это очень жесткое падение спроса, которое могло бы стать началом кризиса на рынке недвижимости со всеми вытекающими последствиями: снижением объемов строительства, увеличением сроков продажи, падением ликвидности. Возобновление семейной ипотеки способно поддержать строительную отрасль и спрос на рынке жилья», — считает Дыдалина.

Она обратила внимание, что главной особенностью продления семейной ипотеки стало то, что теперь строительство или приобретение индивидуального жилого дома по данной программе возможно лишь при условии его строительства в рамках 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» или через договор подряда с открытием эскроу-счетов.

«Проблема здесь в том, что проектное финансирование в сегменте ИЖС — это достаточно новая и слабо развитая тема, большой конкуренции нет, а значит есть риск роста цен, в том числе из-за затрат на эскроу-счета. По нашим оценкам, затраты частных девелоперов при использовании проектного финансирования вырастают, что может отразиться на росте стоимости домов. Затраты увеличатся минимум на 10%», — отметила Дыдалина.

Также из минусов она отметила отсутствие возможности оформить кредит для строительства индивидуального дома собственными силами, что можно было сделать по ипотеке с господдержкой.

«Это создавало дополнительный механизм сдерживания роста цен в сегменте ИЖС, поскольку строить собственными силами было дешевле, чем через подрядную организацию, что для семей с ограниченным бюджетом было крайне актуально», — объяснила эксперт.

В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.