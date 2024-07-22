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Сырский признал тотальную нехватку у ВСУ зенитных ракет малой дальности

Главком ВСУ Сырский: украинская армия испытывает дефицит ракет малой дальности
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит зенитных ракет малой дальности. Об этом 22 июля написал главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, в условиях «тотальной нехватки» ракет данного класса украинским военным приходится искать новые способы уничтожения разведывательных беспилотников Вооруженных сил РФ с применением только средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов.

Кроме того, Сырский признал численное превосходство российской армии.

О критической нехватке у ВСУ средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов в июле также говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью литовскому агентству ELTA, напоминает «Газета.Ru».

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Ранее, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) признал тяжелое положение для украинской армии и высокие потери на фронте. При этом он не назвал точное число погибших военных ВСУ и не смог ответить, сколько еще времени солдаты смогут продержаться в такой ситуации.

До этого, 14 июля, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский согласен на капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. В конце июня она также отмечала, что у ВСУ наблюдается катастрофическая ситуация с пополнением бригад.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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